Полицейского оштрафовали за превышение во время погони

Суббота, 09 Февраль 2019 Мир Мир

Полицейского оштрафовали за превышение во время погони

Швейцарский полицейский во время преследования подозреваемых в ограблении банка, превысил скорость, за что был оштрафован.

Полицейский в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй — на 42 км/ч.

Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят, как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков (528 евро), пишет euromag.ru.

По данным издания, полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил свое решение в силе.

Суд объяснил, что превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят никому вреда, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья