Полиция Черногории отказалась охранять шествия верующих

В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые шествия в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях.

Отмечается, что шествия мешают транспортному сообщению, и что преступники могут использовать занятость сотрудников полиции на массовых мероприятиях для осуществления своих незаконных намерений, пишет euromag.ru.

Руководство полиции признало, что "большинство граждан свое демократическое право выражает мирным способом", хотя и оговорилось, что на массовых собраниях присутствуют лица, имевшие проблемы с законом, и используется пиротехника.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты.

В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.