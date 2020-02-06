Полиция Черногории отказалась охранять шествия верующих

Четверг, 06 Февраль 2020 Мир Мир

Полиция Черногории отказалась охранять шествия верующих

Полиция Черногории отказалась охранять массовые шествия и молебны верующих в связи со спорным законом о религиозных объединениях.

В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые шествия в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях.

Отмечается, что шествия мешают транспортному сообщению, и что преступники могут использовать занятость сотрудников полиции на массовых мероприятиях для осуществления своих незаконных намерений, пишет euromag.ru.

Руководство полиции признало, что "большинство граждан свое демократическое право выражает мирным способом", хотя и оговорилось, что на массовых собраниях присутствуют лица, имевшие проблемы с законом, и используется пиротехника.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты.

В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

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