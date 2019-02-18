Полиция Дании ищет кенгуру

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", — говорится в сообщении в твиттере.

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное, пишет euromag.ru.

"С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем", — цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова (Henrik Sønderskov) Sveriges Radio. Отмечается, что животное находится на свободе с вечера субботы.