Полиция Дании ищет кенгуру

Понедельник, 18 Февраль 2019 Мир Мир

Полиция Дании ищет кенгуру

Полиция датского региона Южная Ютландия разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", — говорится в сообщении в твиттере.

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное, пишет euromag.ru.

"С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем", — цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова (Henrik Sønderskov) Sveriges Radio. Отмечается, что животное находится на свободе с вечера субботы.

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