Полиция застрелила человека в центре Лондона

Как сообщает Скотленд-ярд, в 23:25 по Гринвичу мужчину остановили патрульные полицейские, поскольку он вел себя подозрительно. После этого мужчина выхватил ножи.

На место происшествия прибыла вооруженная полиция (в Британии обычные полицейские, которые патрулируют улицы городов, как правило, не имеют огнестрельного оружия).

Против подозреваемого был применен тазер (электрошоковый пистолет, позволяющий поражать цель на расстоянии нескольких метров) и огнестрельное оружие, в результате чего он умер на месте, пишет euromag.ru.

Лондонская полиция подчеркивает, что не расследует этот инцидент как террористический акт.

О личности убитого пока не сообщается, полицейское расследование продолжается.

Одна из улиц в центре Лондона, в районе между набережной Виктории и Трафальгарской площадью, перекрыта.

Кроме того, частично закрыта улица Уайтхолл, где находятся правительственные учреждения; на нее в том числе выходит Даунинг-стрит, где расположены резиденции премьер-министра Великобритании и министра финансов.