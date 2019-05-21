Полька родила сразу шестерых детей

Вторник, 21 Май 2019 Мир Мир

Полька родила сразу шестерых детей

Жительница Кракова родила шестерых близнецов: четыре девочки и два мальчика.

Вес каждого из детей составляет около килограмма. Роды прошли при помощи кесарева сечения на 29 неделе беременности, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.

"Мама чувствует себя хорошо, она счастлива, что смогла коснуться шестого ребенка, который родился последним", — заявил Лаутербах.

Некоторым новорожденным потребуется респираторная поддержка, но в целом все дети родились здоровыми, пишет euromag.ru.

На необычные роды обратил внимание президент Польши Анджей Дуда. Политик поздравил родителей и медицинский персонал клиники, а также отметил, что рождение шестерни стало первым в стране.

В марте аналогичный случай произошел в США. Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут. Как отметили в клинике, шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

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