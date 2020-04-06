Полмиллиона штрафов за нарушение карантина выписали во Франции

Об этом сообщил в понедельник, 6 апреля, глава МВД Кристоф Кастанер в интервью Franceinfo.

За 20 дней карантина полиция и жандармерия более восьми миллионов раз проверили обоснованность передвижений граждан на территории Франции. Выписано 480 тысяч штрафов. Впрочем, по словам главы МВД, французы — одни из лучших в мире по соблюдению правил карантина.

За первое нарушение предусмотрен штраф в 135 евро. За повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Сумма штрафа может повыситься до 450 евро в случае неуплаты в установленный срок. За четырехкратное нарушение карантина за месяц может грозить до полугода тюрьмы и 3750 евро штрафа, а также обязательные работы и изъятие водительских прав на три года, пишет euromag.ru.

Кристоф Кастанер выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие люди могут выйти на улицы в теплую весеннюю погоду, установившуюся во Франции. Такие же опасения выражают медработники, призывающие всех жителей страны не поддаваться искушению и сидеть дома.

С понедельника, 6 апреля, для выхода из дома во Франции можно скачать на телефон электронный PDF-бланк с QR-кодом с сайта МВД. Как и в бумажной версии, онлайн нужно указать имя, фамилию, адрес, причину выхода из дома, дату и время выхода. QR-код можно предъявить полиции в случае проверки. Заполнять все поля анкеты и скачивать код нужно для каждого выхода из дома.