Половина учащихся во всем мире не посещают школу

Половина учащихся в мире не посещают школу: ЮНЕСКО создает глобальную коалицию для ускорения внедрения решений для дистанционного обучения.

В настоящее время более 850 миллионов детей и молодых людей, не имеют возможности посещать школы и другие учебные заведения из-за пандемии коронавируса COVID-19. 102 страны закрыли школы, в результате чего примерно половина учащихся во всем мире оказались оторваны от занятий.

Страны по всему миру стремятся переключиться на дистанционное обучение. Неопределенность продолжительности карантина затрудняет их усилия.

ЮНЕСКО оказывает консультативную и техническую помощь по вопросам COVID-19.

«Сложившаяся ситуация ставит задачи по обеспечению образовательного процесса для всех детей.

Мы на глобальном уровне, переосмысливаем понятие образования, расширяя возможности для дистанционного обучения. Важно сделать системы образования более устойчивыми, открытыми и инновационными», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Неблагоприятные последствия закрытия школ трудно переоценить. Школы — это центры социальной активности и взаимодействия людей. Когда школы закрываются, многие дети и молодые люди лишаются социальных контактов, которые необходимы для обучения и развития.