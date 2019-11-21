Польша построит АЭС

К 2040-2045 годам Польша рассчитывает получать до 20% энергии от атомной энергетики.

Атомная энергетика для Польши – один из способов уйти от использования угля, который загрязняет атмосферу сильнее, чем другие виды топлива. Сейчас на него приходится 80% всей вырабатываемой в стране энергии, при этом значительная часть идет на отопление домов.

Согласно опросу социологической компании PBS Sp zoo, 69% жителей тех районов, где сейчас планируется строительство АЭС, поддерживают эту инициативу, пишет euromag.ru.

Впрочем, Польша полагается не только на атомную энергию, чтобы уйти от использования угля. Так, ведущая энергетическая компания Польши PGE к 2030 году планирует построить крупнейшую в стране оффшорную ветроэнергостанцию. Ее мощность будет всего в 2,5 раза меньше планируемых мощностей АЭС.

Многие европейские страны планируют полностью отказаться от угольных электростанций в будущем: так, Дания, а также Финляндия, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Португалия откажутся от угля к 2030 году, а Италия – к 2035.