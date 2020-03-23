Польша ввела режим эпидемии

Понедельник, 23 Март 2020 Мир Мир

Польша ввела режим эпидемии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.

Таким образом уровень опасности в связи с коронавирусом был повышен — раньше в Польше действовал режим угрозы эпидемии. По словам премьера, за счет введения режима эпидемии у властей появятся дополнительные полномочия.

Кроме того, если в режиме угрозы эпидемии штрафы за нарушение карантина составляли 5 тыс. злотых, то после объявления эпидемии они возрастают до 30 тыс. злотых, пишет euromag.ru.

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