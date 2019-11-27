Польша вывезла из Британии 100 тонн золота

Среда, 27 Ноябрь 2019 Мир Мир

Польша вывезла из Британии 100 тонн золота

Национальный банк Польши завершил процедуру перевода из Великобритании порядка 100 тонн золота республики в собственные хранилища.

Это составляет почти половину запаса страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Нацбанка Адам Глапиньский.

"Мы завершили процедуру перевода нашего золота в страну, - сказал он. - Теперь у нас в резерве столько золота, сколько у других промышленных и цивилизованных стран". Золото было перевезено в Польшу на самолетах с соблюдением необходимых мер безопасности, пишет euromag.ru.

По словам Глапиньского, центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Стоимость перевезенного в республику золота оценивается в 18 млрд злотых ($4,7 млрд).

В июле Национальный банк Польши информировал, что запасы золота в 2018-2019 годы возросли на 125,7 тонн до 228,6 тонн. Около 100 тонн золота Польша намерена продолжать хранить в Великобритании, несмотря на предстоящий выход королевства из Евросоюза.

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