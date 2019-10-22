Польша запретит рассказывать детям про секс

Вторник, 22 Октябрь 2019 Мир Мир

Польша запретит рассказывать детям про секс

Польские законодатели проголосовали за законопроект, криминализующий «продвижение сексуальной активности среди малолетних».

Оппозиционные политики уверены, что эта мера вводится для того, чтобы запретить сексуальное воспитание в школах, сообщает euromag.ru.

Авторы документа из партии «Закон и справедливость» утверждают, что штрафы и тюремные сроки в нем предусмотрены только для тех, кто призывает детей в возрасте до 15 лет вступать в сексуальные отношения. Но многие не верят такой интерпретации: сторонники либеральных партий уверены, что консерваторы хотят добиться запрета на сексуальное просвещение подростков.

Сотни людей собрались на акцию протеста у парламента страны — они считают, что запрет угрожает базовым человеческим правам и приведет к росту сексуального насилия.

«Это прямая атака на нас, попытка ограничить доступ к образованию», — заявил журналистам представитель волонтерской организации, обеспечивающей секс-просвет в том виде, в котором это рекомендует делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В школах Польши не предусмотрены такие уроки — вместо них дети получают часы «подготовки к семейной жизни». В некоторых городах, где избиратели настроены более либерально, они есть, и консервативные партии этим недовольны.

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