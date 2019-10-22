Польша запретит рассказывать детям про секс

Оппозиционные политики уверены, что эта мера вводится для того, чтобы запретить сексуальное воспитание в школах, сообщает euromag.ru.

Авторы документа из партии «Закон и справедливость» утверждают, что штрафы и тюремные сроки в нем предусмотрены только для тех, кто призывает детей в возрасте до 15 лет вступать в сексуальные отношения. Но многие не верят такой интерпретации: сторонники либеральных партий уверены, что консерваторы хотят добиться запрета на сексуальное просвещение подростков.

Сотни людей собрались на акцию протеста у парламента страны — они считают, что запрет угрожает базовым человеческим правам и приведет к росту сексуального насилия.

«Это прямая атака на нас, попытка ограничить доступ к образованию», — заявил журналистам представитель волонтерской организации, обеспечивающей секс-просвет в том виде, в котором это рекомендует делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В школах Польши не предусмотрены такие уроки — вместо них дети получают часы «подготовки к семейной жизни». В некоторых городах, где избиратели настроены более либерально, они есть, и консервативные партии этим недовольны.