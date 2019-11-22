Польский кот Борис уже семь лет живет на дереве
В Польше настоящей звездой стал обыкновенный кот по кличке Борис.
Всю свою жизнь он провел на дереве. Теперь туристы приезжают в Бартошице, чтобы познакомиться с питомцем, который выбрал путь отшельника.
Несмотря на формальную бездомность, благодаря своему необычному образу жизни, кот всегда сыт. Местные жители сделали для него кормушку и регулярно приносят еду, пишет euromag.ru.
«Семь лет живет там. Мама их родила в дупле. Штук шесть их было. Все потом спустились, а он так и остался. Его все здесь любят, кормят. Чего ему спускаться?», - говорит местаная жительница.
Местные пожарные несколько раз хотели спустить животное на землю, но Борис убегал.
Дерево для кота — фактически многокомнатная квартира, ведь у старинного дуба внутри много полостей. Говорят, у Бориса есть даже запасной выход — еще одно дупло с другой стороны.
На сегодняшний день он едва ли не самый известный обитатель маленького польского городка.