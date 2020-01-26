Полтора месяца забастовок обошлись Франции в 1 млрд евро

Воскресенье, 26 Январь 2020 Мир Мир

Полтора месяца забастовок обошлись Франции в 1 млрд евро

Примерно в 1 млрд 50 миллионов евро обошлись французским государственным транспортным компаниям забастовки их работников против пенсионной реформы.

Об этом говорится в коммюнике правительства Франции. Коммюнике было опубликовано в среду, 15 января, в 42-й день забастовки, сообщает портал francetvinfo. В правительственном сообщении говорится о том, что парижской транспортной компании RATP акции протеста обошлись в сумму около 200 млн евро, а государственной железнодорожной компании SNCF — в 850 млн, пишет euromag.ru.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в тот же день заявил, что забастовка транспортных работников «тупиковая» и уже «длится слишком долго».

15 января в забастовке, по данным France-Presse, принимали участие 4,7% от общего числа работников SNCF, и примерно каждый пятый из машинистов поездов. 4,7% — это один из самых низких показателей (самый низкий — 4,3%) за все дни протестов против пенсионной реформы, которые непрерывно продолжаются с 5 декабря.

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