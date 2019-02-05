Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом

Об этом она рассказала в интервью для издания Daily Mail.

В настоящее время 57-летняя женщина не в состоянии платить по счетам и пребывает в депрессии. Ей приходится ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.

В молодости Урбано состояла в знаменитом модельном агентстве Ford Models, снималась для крупных журналов, таких как Vogue, а также была лицом легендарного аромата Opium французского дома Yves Saint Lauren. «На протяжении нескольких лет мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней. Я обедала с Джеком Николсоном, Энди Уорхолом и Романом Полански», — поведала Урбано.

Однако ее жизнь круто изменилась после того, как она встретилась со своим будущим мужем. По словам экс-модели, именно он разорил ее, пока она была влюблена.

У Урбано остались друзья среди коллег — бывшие модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, — которые помогают ей «снова встать на ноги».

«Я хочу жить, а не выживать. Я устала выпрашивать деньги. Все отвернулись от меня, но так случается всегда, и я не удивлена. Я хочу, чтобы мои дети видели меня в нормальном состоянии. Я хочу восстановиться как личность, чтобы они мной гордились», — призналась экс-модель.

В апреле 2018 года британка Джорджина Чайлдс задолжала крупную сумму денег банкам и лишилась жилья. Долги образовались из-за чрезмерных расходов на участие в церемониях бракосочетания: за последние четыре года женщину пригласили на 14 свадеб, и ни одной из них она не пропустила.