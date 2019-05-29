Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом

Об этом сообщает The Sun.

В такой одежде разных марок замечены многие знаменитости, в том числе обладательница премии «Оскар» Люпита Ньонго и певица Рианна. Если прежде эксперименты с прозрачным пластиком позволяли себе только модные дома и бренды сегмента luxury, то теперь цветную прозрачную одежду и аксессуары (сумки, обувь) выпускают и марки сегмента премиум и масс-маркет: Boohoo, Coccinelle, River Island, Dune, Asos, Zara и другие.

Отмечается, что впервые этот тренд появился в Европе в 1960-е годы. Известна знаменитая фотография манекенщицы Твигги, стоящей босиком на капоте автомобиля в темном платье из прозрачного винила с американской проймой.