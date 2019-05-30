Помидоры помешали Ариане Гранде провести мировое турне

Четверг, 30 Май 2019 Мир Мир

Помидоры помешали Ариане Гранде провести мировое турне

Американская поп-певица Ариана Гранде отменила несколько концертов в рамках мирового турне из-за внезапно проявившейся аллергии на томаты.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница пояснила, что из-за аллергической реакции у нее произошел отек горла, но она уже идет на поправку. Гранде также поблагодарила фанатов за поддержку и призналась, что до сих пор ощущает, будто проглотила кактус.

«Нет ничего более несправедливого, чем появление аллергии на помидоры у итальянской женщины», — возмутилась Гранде. Ее удивило, что такая реакция на продукт проявилась лишь в 25 лет.

Ариана Гранде — актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. 8 февраля она выпустила пятый студийный альбом Thank U, Next, состоящий из 12 треков. В тот же день у нее вышел клип Break Up with Your Girlfriend, Iʼm Bored, набравший за неделю более 61 миллиона просмотров.

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