Популярная в 90-х вещь вновь вернулась в моду
Журналисты модного издания Vogue утверждают, что популярный в 90-х аксессуар, а именно платок, снова вернулся в моду.
Информация появилась на сайте издания.
Они обратили внимание на фотографию популярной британской певицы и модели Дуа Липы, которая была опубликована в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 18 мая.
На размещенном кадре исполнительница попозировала на фоне машины в шортах и кардигане серого цвета, при этом на голову она повязала шелковый платок с принтом в виде монограммы бренда Louis Vuitton.
Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией, которая набрала больше двух миллионов лайков. «О боже, шикарная», «Просто королева!», «Как же мне нравится твой стиль», «Ты — легенда», «Я тебя обожаю, Дуа», — высказывали поклонники.
Отмечается, что помимо Дуа Липы в платке также появлялись на публике американские супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер.