Популярная в 90-х вещь вновь вернулась в моду

Информация появилась на сайте издания.

Они обратили внимание на фотографию популярной британской певицы и модели Дуа Липы, которая была опубликована в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 18 мая.

На размещенном кадре исполнительница попозировала на фоне машины в шортах и кардигане серого цвета, при этом на голову она повязала шелковый платок с принтом в виде монограммы бренда Louis Vuitton.

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией, которая набрала больше двух миллионов лайков. «О боже, шикарная», «Просто королева!», «Как же мне нравится твой стиль», «Ты — легенда», «Я тебя обожаю, Дуа», — высказывали поклонники.

Отмечается, что помимо Дуа Липы в платке также появлялись на публике американские супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер.