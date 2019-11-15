Популярные у туристов острова временно закроют

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Мир Мир

Популярные у туристов острова временно закроют

Фарерские острова, находящиеся под юрисдикцией Дании, закроются для посещения туристами 16-17 апреля 2020 года на «техническое обслуживание».

Об этом сообщается на национальном туристическом портале автономного региона.

В частности, будут недоступны 10 главных туристических локаций архипелага. В рамках указанного периода на островах будут производиться работы, направленные на сохранение и благоустройство природных территорий.

«Проект (...) предполагает создание пешеходных дорожек в часто посещаемых районах, организацию смотровых площадок для наблюдения за природой и заповедниками для птиц, воссоздание древних пирамид из камней и установку дорожных знаков», — указано в сообщении.

Отмечается, что Фарерский архипелаг в процессе работ смогут посетить волонтеры, желающие помочь с реализацией проекта.

Согласно данным портала, в последние несколько лет туристический поток в регион увеличился на 10 процентов — ежегодно туда приезжают порядка 110 тысяч путешественников. «Волонтерские выходные» там впервые состоялись в 2019-м, теперь власти намерены проводить их ежегодно.

Архипелаг из 18 крупных островов и множества мелких островков и скал вулканического происхождения расположен в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Они соединены между собой тоннелями, паромами, дамбами и мостами.

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