Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия

Среда, 29 Май 2019 Мир Мир

Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия

Министр культуры Таиланда Вира Ройпойчанарат (Vira Rojpojchanarat) объявил о намерении включить острый суп том-ям в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Это решение было принято во вторник, 28 мая, на заседании комитета Министерства культуры по вопросам защиты и продвижения культурного наследия.

Документы в ЮНЕСКО планируют подготовить и подать к 21 марта 2020 года.

Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Является национальным блюдом Таиланда и Лаоса.

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