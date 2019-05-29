Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия

Об этом сообщает Bangkok Post.

Это решение было принято во вторник, 28 мая, на заседании комитета Министерства культуры по вопросам защиты и продвижения культурного наследия.

Документы в ЮНЕСКО планируют подготовить и подать к 21 марта 2020 года.

Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Является национальным блюдом Таиланда и Лаоса.