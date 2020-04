Популярный в 90-х тренд вернулся в моду из-за коронавируса

На это обратили внимание журналисты издания Metro.

Самоизолировавшись из-за пандемии коронавируса, известные фэшн-блогеры принялись публиковать в YouTube и TikTok мастер-классы по применению технологии тай-дай в домашних условиях. Среди них оказалась канадская блогерша Лорен Риихимаки (Lauren Riihimaki), получившая известность благодаря своем каналу LaurDIY на YouTube: ее ролик под названием Tie-Dyeing Everything In My Closet Cuz I’m Stuck At Home («Покрашу все свои вещи, ведь я застряла дома») собрал полмиллиона просмотров.

По информации журналистов, самой популярной для окрашивания тай-дай стала домашняя одежда. «Таким образом из блеклых выцветших вещей можно сделать модный продукт, наподобие тех, что представлены сейчас в ассортименте многих брендов», — заключили они.