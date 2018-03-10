Porsche предложил перевозить людей по воздуху

Суббота, 10 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Porsche предложил перевозить людей по воздуху

Немецкий автомобилестроительный концерн Porsche рассматривает возможность разработки и выпуска беспилотных летательных аппаратов для перевозки людей.

О работе над проектом воздушного такси рассказал директор компании по продажам Детлев фон Платен. «Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути», - сказал он. По его словам, воздушными такси могут стать дроны: «Автомобилем Porsche владелец управляет сам. То же самое с дроном: нет необходимости получать лицензию пилота - многие свои функции устройство выполняет автоматически», - отметил фон Платен.

Эскизы новых беспилотных летательных средств, по данным представителя концерна, могут быть представлены в ближайшее время.

В феврале 2018 года стало известно, что Porsche планирует вдвое увеличить инвестиции в разработку систем электропривода для плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей.

До 2022 года эти затраты составят более 6 миллиардов евро. Примерно 500 миллионов из этой суммы пойдут на разработку модельных вариантов и модификаций электроспорткара Mission E. Около миллиарда евро планируется потратить на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда.

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