Porsche предложил перевозить людей по воздуху

О работе над проектом воздушного такси рассказал директор компании по продажам Детлев фон Платен. «Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути», - сказал он. По его словам, воздушными такси могут стать дроны: «Автомобилем Porsche владелец управляет сам. То же самое с дроном: нет необходимости получать лицензию пилота - многие свои функции устройство выполняет автоматически», - отметил фон Платен.

Эскизы новых беспилотных летательных средств, по данным представителя концерна, могут быть представлены в ближайшее время.

В феврале 2018 года стало известно, что Porsche планирует вдвое увеличить инвестиции в разработку систем электропривода для плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей.

До 2022 года эти затраты составят более 6 миллиардов евро. Примерно 500 миллионов из этой суммы пойдут на разработку модельных вариантов и модификаций электроспорткара Mission E. Около миллиарда евро планируется потратить на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда.