Портрет Макиавелли кисти Леонардо нашли во Франции

Холст, который находится в коллекции замка Валенсай в долине Луары, еще не была подвергнута детальному исследованию для подтверждения авторства, но слухи заставляют думать, что это действительно работа тосканского гения Леонардо да Винчи.

То, что холст был предположительно написан именно Леонардо, подтверждает письмо от 1874 года, написанное владельцем замка, также большим знатоком и любителем искусства. В письме говорится о портрете, созданном Леонардо, на котором изображен именно Макиавелли. Параметры описываемой в письме картины совпадают с найденным портретом.

По словам Анны Жеральдо, директора провинциальных архивов французского департамента Эндр (город, где находится замок Валенсай), насчет авторства Леонардо и личности человека, изображенного на картине, существуют некоторые сомнения, сообщает euromag.ru.

Жеральдо объясняет, что человек, изображенный на картине, больше похож на известные изображения Мишеля де Монтень, чем на Макиавелли.

Еще одно сомнение касается года написания: холст слишком хорошо сохранился, чтобы быть датированным эпохой Возрождения.

Тем не менее, она подчеркивает, что доподлинно установить время написания портрета можно будет лишь после детальной экспертизы.