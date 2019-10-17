Посаженную за аборт журналистку помиловали

Четверг, 17 Октябрь 2019 Мир Мир

Посаженную за аборт журналистку помиловали

Марокканский король Мухаммед VI помиловал журналистку Хаджар Райссуни, которую посадили на год тюрьмы за добрачный секс и аборт.

Об этом сообщает BBC News.

Министерство юстиции страны заявило, что вмешательство короля в это дело стало «актом сострадания и милосердия». Местные активисты считают, что оно является частью преследования независимых журналистов. Известно, что Райссуни работает в ежедневной оппозиционной газете «Ахбар аль-Яум». Сообщается, что суд также приговорил ее суданского жениха к одному году лишения свободы, а ее доктора — к двум годам. Помощник врача и медсестра в клинике также были признаны виновными, им были вынесены условные сроки.

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