Послание в бутылке проплыло больше полутора тысяч километров за 19 лет

Понедельник, 30 Март 2020 Мир Мир

Послание в бутылке проплыло больше полутора тысяч километров за 19 лет

Бутылку с письмом, которая пролежала в воде 19 лет, нашли в ирландском городе Корк.

Об этом сообщает сайт UPI.

26 марта в национальном парке Гленгаррифф Вудс обнаружили бутылку с посланием. «Привет из Германии моряку, который нашел эту бутылку!» — говорится в сообщении. Последнюю его часть, где указан адрес электронной почты отправителя, прочитать трудно, так как она размыта водой.

Администрация парка опубликовала фотографию послания в Twitter и попросила пользователей помочь расшифровать его. Бутылка была отправлена 5 апреля 2001 года. Между Германией и Ирландией около 1,6 тысячи километров.

Пользователи соцсети попытались восстановить электронный адрес отправителя и написали сообщения на множество похожих адресов.

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