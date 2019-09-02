После Brexit королеву эвакуируют в случае беспорядков

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Мир Мир

После Brexit королеву эвакуируют в случае беспорядков

Если после дня Brexit в Лондоне начнутся беспорядки, королевскую семью эвакуируют.

Несколько безопасных мест, куда могут отправиться королева и ее родственники, держат в секрете. Планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», пишет euromag.ru.

Издание Royal Central утверждает, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным и сегодня.

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