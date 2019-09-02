После Brexit королеву эвакуируют в случае беспорядков

Несколько безопасных мест, куда могут отправиться королева и ее родственники, держат в секрете. Планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», пишет euromag.ru.

Издание Royal Central утверждает, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным и сегодня.