Последний российский чемпион ушел из мира больших шахмат
Владимир Крамник, чемпион мира по «классическим шахматам» 2000-2006, 14-й чемпион мира по шахматам 2006-2007, обладатель Кубка мира, объявил о завершении карьеры.
Крамник сделал заявление после турнира в голландском Вейк-ан-Зее, где он занял последнее место.
Шахматист планирует иногда участвовать в турнирах по быстрым шахматам и заниматься популяризацией шахмат в мире, сообщает ТАСС.
Последние годы карьеры Крамника не были особенно яркими, но он по-прежнему остается лучшим из россиян в рейтинге FIDE.