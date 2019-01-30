Последний российский чемпион ушел из мира больших шахмат

Среда, 30 Январь 2019 Мир Мир

Последний российский чемпион ушел из мира больших шахмат

Владимир Крамник, чемпион мира по «классическим шахматам» 2000-2006, 14-й чемпион мира по шахматам 2006-2007, обладатель Кубка мира, объявил о завершении карьеры.

Крамник сделал заявление после турнира в голландском Вейк-ан-Зее, где он занял последнее место.

Шахматист планирует иногда участвовать в турнирах по быстрым шахматам и заниматься популяризацией шахмат в мире, сообщает ТАСС.

Последние годы карьеры Крамника не были особенно яркими, но он по-прежнему остается лучшим из россиян в рейтинге FIDE.

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