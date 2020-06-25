Последствия коронавируса могут сохраняться пожизненно

Каждый третий больной, вылечившийся от коронавируса, может страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств всю оставшуюся жизнь, выяснили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они отметили, что перед тем, как заразиться коронавирусом, пациенты не имели подобных заболеваний.

Почти у 10% у пациентов в возрасте от 40 до 50 лет, вылечившихся от коронавируса, было выявлено острое поражение сердца, а у 30% - в дальнейшем может развиться фиброз легких, при котором нарушается дыхательная функция и ухудшается насыщение крови кислородом, пишет газета The Daily Telegraph, ознакомившаяся с исследованием.

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Почти у 50% вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения. А 70% лиц, перенесших коронавирус, могут страдать от бредового расстройства.

Как отметил один из авторов исследования профессор Питер Опеншоу, в среднем больным потребуется около года, чтобы восстановить здоровье. Но часть пациентов, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.