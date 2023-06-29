Посол РФ в Португалии ответил на вопросы СМИ

Как Вы можете прокомментировать события, произошедшие у вас в стране 23-24 июня с.г.?

Руководство Российской Федерации и лично Президент В.В.Путин оперативно приняли необходимые меры для того, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации внутри страны и избежать кровопролития, в том числе среди мирных граждан.

Незаконные действия участников попытки вооруженного мятежа вызвали резкое неприятие со стороны российского общества, органов законодательной и исполнительной власти, армии, спецслужб и других силовых структур, которые продемонстрировали свою поддержку законно избранному Президенту.

Подобная реакция на имевшие место события указывает на бесперспективность расшатывания российского государства в сложный момент его истории, в том числе и из-за рубежа.

Также стоит отметить, что в эти дни руководство России получило однозначную и солидную поддержку со стороны лидеров ряда дружественных и нейтрально настроенных стран.

Что Вы можете сказать о вкладе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в урегулирование ситуации?

Президент Республики Беларусь, страны, образующей вместе с Россией Союзное Государство по договору 1999 г., проявил высокую активность и понимание необходимости оказать нам содействие с использованием своего авторитета и возможностей, чтобы в самые сжатые сроки положить конец попытке вооруженного мятежа и дестабилизации ситуации.

В России ценят его гражданскую позицию и произнесенные им слова о том, что у наших народов одно Отечество.

Помимо всего прочего, роль А.Г.Лукашенко в процессе урегулирования наглядно демонстрирует прочность Союзного Государства и правильность выбранного пути на всемерное укрепление российско-белорусских отношений.

Скажутся ли события 23-24 июня с.г. на ходе специальной военной операции?

Нет, данные события не скажутся на положении дел на фронте. Уже и на Западе открыто признают, что контрнаступление украинских националистов пробуксовывает. Как заявил Президент России В.В.Путин, с 4 июня с.г. украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин, в том числе поставленных коллективным Западом. Выполнение задач, которые стоят перед специальной военной операцией, будет продолжено.

Попытка вооруженного мятежа не повлияла и на внешнеполитический курс нашей страны в целом. Мы по-прежнему выступаем за создание нового мирового порядка, основанного на принципах многополярности, нормах международного права.