Поставивший рекорд альпинист-одиночка упал со скалы и умер

Об этом сообщает Mirror.

31-летний Брэд Гобрайт (Brad Gobright) забирался с другом Эйданом Якобсоном (Aidan Jacobson) на скалу в национальном парке Эль Портеро Чико. Спортсмены покоряли скалу в связке и использовали веревки, однако они не закрепили их должным образом.

По словам Якобсона, во время восхождения он внезапно услышал какой-то треск, после чего оба скалолаза сорвались в обрыв с высоты 300 метров. Якобсон упал в кусты и выжил, получив несколько травм, но Гобрайт умер на месте.

Близкие и друзья скалолаза выразили соболезнования его семье в социальных сетях. Его охарактеризовали как очень доброго и положительного человека.

Брэд Гобрайт, обычно использовавший технику восхождения без веревок, был провозглашен одним из лучших скалолазов в мире. В 2017 году он установил мировой рекорд скорости, взобравшись на скалу Эль Капитан в национальном парке Йосемит за два часа 19 минут и 44 секунды.