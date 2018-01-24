Поставщика процессоров для iPhone оштрафовали

Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

Регулятор расследовал деятельность Qualcomm с 2011 по 2016 годы. Как выяснила ЕК, компания платила корпорации Apple, своему основному клиенту, «миллиарды долларов» за то, чтобы та не использовала в iPhone и iPad комплектующие других производителей.

«Неважно, насколько хороша продукция Qualcomm - такое поведение компании лишает потребителей и другие фирмы выбора и возможностей для инноваций. Это противоречит антимонопольным правилам Евросоюза», - сказано в решении ЕК.

В январе 2017 года Apple подала на Qualcomm в суд, утверждая, что производитель чипов пытался помешать корпорации найти других поставщиков. Также в Apple сообщали, что Qualcomm требовала слишком высокую плату за лицензии на свои разработки. В конце того же года Apple объявила, что откажется от процессоров Qualcomm в пользу микрочипов MediaTek.

Qualcomm - американская компания, один из крупнейших в мире производителей комплектующих для мобильных устройств. В том числе фирма выпускает процессоры Snapdragon, которые используются в смартфонах и планшетах Apple, Samsung, Nokia, Asua, Xiaomi.