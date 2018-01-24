Поставщика процессоров для iPhone оштрафовали
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала производителя микрочипов Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.
Регулятор расследовал деятельность Qualcomm с 2011 по 2016 годы. Как выяснила ЕК, компания платила корпорации Apple, своему основному клиенту, «миллиарды долларов» за то, чтобы та не использовала в iPhone и iPad комплектующие других производителей.
«Неважно, насколько хороша продукция Qualcomm - такое поведение компании лишает потребителей и другие фирмы выбора и возможностей для инноваций. Это противоречит антимонопольным правилам Евросоюза», - сказано в решении ЕК.
В январе 2017 года Apple подала на Qualcomm в суд, утверждая, что производитель чипов пытался помешать корпорации найти других поставщиков. Также в Apple сообщали, что Qualcomm требовала слишком высокую плату за лицензии на свои разработки. В конце того же года Apple объявила, что откажется от процессоров Qualcomm в пользу микрочипов MediaTek.
Qualcomm - американская компания, один из крупнейших в мире производителей комплектующих для мобильных устройств. В том числе фирма выпускает процессоры Snapdragon, которые используются в смартфонах и планшетах Apple, Samsung, Nokia, Asua, Xiaomi.