Потап и Настя Каменских поженились

Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары», — написала артистка под фотографией в свадебном платье.

Также 23 мая Потап выпустил романтичный трек и клип — «признание в любви» к Насте под названием «Константа».