Потерявшая работу из-за эпидемии девушка сорвала джекпот

Об этом сообщает Daily Mail.

17-летняя Хэрмони Дос (Harmony Dawes) из английского города Брайтон подрабатывала помощницей спасателя на пляже, но лишилась работы из-за эпидемии коронавируса. 26 марта отец девушки посреди ночи ворвался в ее комнату с радостным известием, что она сорвала джекпот в лотерее.

На следующее утро Дос была уверена, что все это ей приснилось, однако за завтраком отец подтвердил, что она действительно стала обладательницей главного приза. Он сообщил дочери, что теперь она будет получать по десять тысяч фунтов стерлингов (около 912 тысяч рублей) ежемесячно на протяжении года. «Мне до сих пор кажется, что все это произошло не со мной», — призналась девушка.

Дос рассказала, что вписала в билет числа, которые некогда принесли выигрыш ее покойному дяде. «Во время режима самоизоляции мне не на что тратить эти деньги, но в будущем я планирую свозить свою семью в отпуск и купить лошадь», — призналась девушка.