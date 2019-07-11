Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка

Рассказ очевидицы случившегося Татьяны Смирновой передает телеканал «360».

По ее словам, в аптечке не оказалось простейших лекарств вроде валидола, однако девушка успешно оказала первую помощь летчику. Также Смирнова отметила, что во время экстренной посадки на борту была нервная обстановка.

Утром 10 июля пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание командира экипажа. Второй пилот связался с наземными службами, взял на себя управление самолетом и экстренно посадил его в аэропорту Грабцево.

По информации ТАСС, при первичном осмотре у пилота диагностировали подозрение на сердечный приступ. Его доставили в калужскую городскую больницу №2.