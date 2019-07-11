Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка

Четверг, 11 Июль 2019 Мир Мир

Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка

Пилота, который потерял сознание во время рейса из Тивата в Москву, спасла 19-летняя пассажирка.

Рассказ очевидицы случившегося Татьяны Смирновой передает телеканал «360».

По ее словам, в аптечке не оказалось простейших лекарств вроде валидола, однако девушка успешно оказала первую помощь летчику. Также Смирнова отметила, что во время экстренной посадки на борту была нервная обстановка.

Утром 10 июля пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание командира экипажа. Второй пилот связался с наземными службами, взял на себя управление самолетом и экстренно посадил его в аэропорту Грабцево.

По информации ТАСС, при первичном осмотре у пилота диагностировали подозрение на сердечный приступ. Его доставили в калужскую городскую больницу №2.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья