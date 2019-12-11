Повторяющийся вещий сон принес мужчине целое состояние

Среда, 11 Декабрь 2019 Мир Мир

Повторяющийся вещий сон принес мужчине целое состояние

На американском острове Драммонд, штат Мичиган, мужчина доверился снам и сорвал в лотерею крупный куш.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

23-летний Джесси Фравала (Jesse Fravala) утверждает, что ему три раза снился сон, в котором он выигрывал в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов (31,8 миллиона рублей). Мужчина посчитал повторяющиеся сны вещими и стал регулярно покупать билеты этой игры в надежде, что они принесут ему целое состояние.

«Я начал играть в Wild Time уже после первого сна, — признается Фравала. — Я надеялся, что мои сны станут реальностью». В результате удачливый американец действительно сорвал джекпот в 500 тысяч долларов. «Я не мог в это поверить и даже прослезился», — вспоминает он.

Теперь победитель планирует купить новую машину, а остальную часть денежного приза инвестировать. «Победа и правда произошла как во сне», — подчеркнул Фравала.

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