Появилась детская коляска, которую можно брать на борт самолета

Bugaboo Ant весит чуть больше семи килограммов. Это самая мобильная коляска из всех моделей бренда.

Коляску уже брали на рейсы российских авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 — она заняла свое место в салоне, а после перелета сразу же вернулась в строй.

Коляска Bugaboo Ant превращается в компактный чемодан размером 55 x 38 x 23 см на колесиках и с ручкой, пишет euromag.ru.

В «багажном» режиме ее удобно катить за собой, удерживая одной рукой, по аэропорту или перрону вокзала.

Компактность позволяет положить коляску, например, в багажник автомобиля.