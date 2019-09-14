Появилась детская коляска, которую можно брать на борт самолета

Суббота, 14 Сентябрь 2019 Мир Мир

Появилась детская коляска, которую можно брать на борт самолета

Голладский бренд Bugaboo придумал легкую детскую коляску, которую можно убирать на полку вместе с ручной кладью.

Bugaboo Ant весит чуть больше семи килограммов. Это самая мобильная коляска из всех моделей бренда.

Коляску уже брали на рейсы российских авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 — она заняла свое место в салоне, а после перелета сразу же вернулась в строй.

Коляска Bugaboo Ant превращается в компактный чемодан размером 55 x 38 x 23 см на колесиках и с ручкой, пишет euromag.ru.

В «багажном» режиме ее удобно катить за собой, удерживая одной рукой, по аэропорту или перрону вокзала.

Компактность позволяет положить коляску, например, в багажник автомобиля.

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