Появилась вакансия круизного путешественника

Вторник, 05 Февраль 2019 Мир Мир

Появилась вакансия круизного путешественника

Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю.

Круизная компания Royal Caribbean опубликовала вакансию путешественника, который в течение трех недель должен будет исследовать побережья различных стран на круизном лайнере. Об этом сообщает Evening Standard.

Успешно прошедший отборочный тур кандидат отправится в плавание на три недели и станет учеником путешественника Руиса Фрэнсиса, который получил аналогичную должность в 2016 году.

В обязанности «исследователя берегов», как назвали должность в Royal Caribbean, войдет публикация фотографий, видео и stories из поездки в личном Instagram-аккаунте.

«Нам нужен зависимый от адреналина любитель приключений, который обладает уникальной способностью запечатлеть момент и рассказать историю своей поездки в простой публикации в социальных сетях», — говорится в объявлении.

За выполнение требований компания Royal Caribbean обещает платить сотруднику 2,6 тысячи долларов в неделю, то есть примерно 170 тысяч рублей.

Чтобы подать заявку, необходимо поделиться в Instagram историей своего лучшего путешествия (это может быть фотография или

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