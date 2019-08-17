Появились коктейли, которые заменяют прогулку в лесу

Суббота, 17 Август 2019 Мир Мир

Появились коктейли, которые заменяют прогулку в лесу

В Pride Wellness Club можно попробовать кислородные коктейли.

Их создатели уверяют, что всего одна порция напитка заменяет часовую прогулку в сосновом бору, пишет euromag.ru.

В ритме современного мегаполиса бывает сложно найти время для прогулки в парке или лесу, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Pride Wellness Club дает такую возможность: в летнем меню в августе представлен большой выбор кислородных коктейлей:

  • Коктейль на ананасовом, гранатовом свежевыжатом соке
  • Коктейль на соке Yoga
  • Коктейль на огуречном, яблочном свежевыжатом соке
  • Коктейль на миндальном, кокосовом молоке
  • Коктейль на ягодном морсе
  • Коктейль на молоке

Регулярный прием кислородного коктейля поддерживает иммунную систему; повышает работоспособность; нормализует сон и артериальное давление; устраняет синдром хронической усталости; активизирует клеточный метаболизм.

Кроме того, в обновленном летнем меню появились новые позиции:

  • Равиоли с лангустинами и треской
  • Равиоли с грибами и сливочным сыром
  • Фермерский салат с бурратой и сочными помидорами
  • Пирожное «Опера» из миндального бисквита и шоколадного крема

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