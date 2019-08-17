Появились коктейли, которые заменяют прогулку в лесу

Их создатели уверяют, что всего одна порция напитка заменяет часовую прогулку в сосновом бору, пишет euromag.ru.

В ритме современного мегаполиса бывает сложно найти время для прогулки в парке или лесу, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Pride Wellness Club дает такую возможность: в летнем меню в августе представлен большой выбор кислородных коктейлей:

Коктейль на ананасовом, гранатовом свежевыжатом соке

Коктейль на соке Yoga

Коктейль на огуречном, яблочном свежевыжатом соке

Коктейль на миндальном, кокосовом молоке

Коктейль на ягодном морсе

Коктейль на молоке

Регулярный прием кислородного коктейля поддерживает иммунную систему; повышает работоспособность; нормализует сон и артериальное давление; устраняет синдром хронической усталости; активизирует клеточный метаболизм.

Кроме того, в обновленном летнем меню появились новые позиции: