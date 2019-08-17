Появились коктейли, которые заменяют прогулку в лесу
В Pride Wellness Club можно попробовать кислородные коктейли.
Их создатели уверяют, что всего одна порция напитка заменяет часовую прогулку в сосновом бору, пишет euromag.ru.
В ритме современного мегаполиса бывает сложно найти время для прогулки в парке или лесу, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Pride Wellness Club дает такую возможность: в летнем меню в августе представлен большой выбор кислородных коктейлей:
- Коктейль на ананасовом, гранатовом свежевыжатом соке
- Коктейль на соке Yoga
- Коктейль на огуречном, яблочном свежевыжатом соке
- Коктейль на миндальном, кокосовом молоке
- Коктейль на ягодном морсе
- Коктейль на молоке
Регулярный прием кислородного коктейля поддерживает иммунную систему; повышает работоспособность; нормализует сон и артериальное давление; устраняет синдром хронической усталости; активизирует клеточный метаболизм.
Кроме того, в обновленном летнем меню появились новые позиции:
- Равиоли с лангустинами и треской
- Равиоли с грибами и сливочным сыром
- Фермерский салат с бурратой и сочными помидорами
- Пирожное «Опера» из миндального бисквита и шоколадного крема