Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»

Как отмечает издание Adweek, это самое маленькое в мире заведение этого бренда.

Конструкция вмещает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот. Несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью повторяет дизайн ресторана.

Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон (Nicklas Nilsson). Владельцы шведской франшизы «Макдоналдс» планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.