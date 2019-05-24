Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»

Пятница, 24 Май 2019 Мир Мир

Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»

В Швеции создали уменьшенную копию ресторана быстрого питания «Макдоналдс», предназначенную для содержания медоносных пчел.

Как отмечает издание Adweek, это самое маленькое в мире заведение этого бренда.

Конструкция вмещает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот. Несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью повторяет дизайн ресторана.

Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон (Nicklas Nilsson). Владельцы шведской франшизы «Макдоналдс» планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья