Пожарному по ошибке перевели миллионы долларов

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 11 апреля, пожарный-волонтер Чарльз Калвин (Charles Calvin) хотел узнать, перевели ли ему стимулирующую выплату в размере 1,7 тысячи долларов США, предназначенную для него и его ребенка. Мужчина вставил карту в банкомат и снял 200 долларов со своего счета. Он посмотрел оставшийся баланс и увидел, что на его счету лежит 8,2 миллиона долларов.

Калвин не поверил своим глазам и подумал, что банкомат выдал ошибку. Он несколько раз извлекал карту и вставлял ее вновь, но на экране банкомата вновь и вновь появлялся многомиллионный баланс.

В понедельник, 13 апреля, Калвин позвонил в банк. Ему сообщили, что огромной суммы денег больше нет на его счету, хотя причитавшуюся ему выплату он получил. «Это печально. За секунду ты превращаешься из миллионера в бедняка. Но когда ты бедный, тебе больше некуда двигаться, кроме как вверх», — сказал пожарный.

Он не знает, была ли это ошибка федерального правительства или банкомата.