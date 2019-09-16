Пожилая женщина случайно стала миллионершей

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Филлис Мосс (Phyllis Moss) решила приобрести лотерейный билет накануне дня рождения. Женщине исполнялось 64 года. «А ведь друг говорил мне, что в этом году в мой день рождения случится нечто фантастическое, — вспоминает американка. — Я и подумать не могла, что произойдет такое. Появился еще один повод для праздника».

Мосс призналась, что победа в лотерее довела ее до слез. «Я была так счастлива. Я тут же позвонила своему жениху и сказала: "Забери меня, я не могу вести машину. Я не могу вести машину. Меня всю трясет"», — рассказала победительница. Женщина подчеркнула, что денежный приз полностью изменил ее жизнь.