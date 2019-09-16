Пожилая женщина случайно стала миллионершей

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Мир Мир

Пожилая женщина случайно стала миллионершей

Жительница американского города Гринвилл, штат Северная Каролина, выиграла в лотерею миллион долларов.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Филлис Мосс (Phyllis Moss) решила приобрести лотерейный билет накануне дня рождения. Женщине исполнялось 64 года. «А ведь друг говорил мне, что в этом году в мой день рождения случится нечто фантастическое, — вспоминает американка. — Я и подумать не могла, что произойдет такое. Появился еще один повод для праздника».

Мосс призналась, что победа в лотерее довела ее до слез. «Я была так счастлива. Я тут же позвонила своему жениху и сказала: "Забери меня, я не могу вести машину. Я не могу вести машину. Меня всю трясет"», — рассказала победительница. Женщина подчеркнула, что денежный приз полностью изменил ее жизнь.

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