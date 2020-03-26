Прага откажется от небоскребов

Прежде высота зданий должна была достигать 66 метров.

Это решение Министерство культуры Чехии и власти Праги приняли из-за официального предупреждения ЮНЕСКО в 2017 году о том, что высотные здания нарушат исторический облик Праги, и город потеряет статус памятника культуры. Прага получила это статус в 1992 году.

О том, будет ли этого достаточно, чтобы Прага сохранила свой статус, станет известно летом по итогам ежегодного саммита ЮНЕСКО, сообщает Евро-Пульс.

Небоскребы, строительство которых вызвало недовольство ЮНЕСКО, – часть современного жилого квартала, где помимо жилых зданий планируется построить детский сад, магазины и рестораны, а также сад с прудами и фонтанами и даже оранжерею. Уже закончена первая фаза строительства.

Прага – не единственный европейский город, чьи планы развития вызвали недовольство ЮНЕСКО. В 2017 году из-за строительства многоэтажек ЮНЕСКО внесла центр Вены в список объектов под угрозой, пишет euromag.ru.

Тем не менее, Европа остается самым богатым на культурные объекты ЮНЕСКО регионом мира. Только в странах Евросоюза их больше 350.