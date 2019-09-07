Правительство Дании выкупит пожилых слонов у цирков

Суббота, 07 Сентябрь 2019 Мир Мир

Правительство Дании выкупит пожилых слонов у цирков

Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков.

Трое слонов: Лара, Джунгли и Дженни содержатся в цирке Arena, за них он получит 8,25 миллиона датских крон (около 1,1 миллиона евро).

За слониху Рамболина, которая находится в цирке Trapez, правительство заплатит около 3,7 миллиона датских крон (около 400 тысяч евро), сообщает РИА Новости.

Теперь слоны будут жить в национальном парке Кнутенборг.

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