Правительство Дании выкупит пожилых слонов у цирков

Трое слонов: Лара, Джунгли и Дженни содержатся в цирке Arena, за них он получит 8,25 миллиона датских крон (около 1,1 миллиона евро).

За слониху Рамболина, которая находится в цирке Trapez, правительство заплатит около 3,7 миллиона датских крон (около 400 тысяч евро), сообщает РИА Новости.

Теперь слоны будут жить в национальном парке Кнутенборг.