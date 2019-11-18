Правительство Москвы и Россотрудничество - соглашение о взаимодействии

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) 11 ноября подписали соглашение о взаимодействии.

Соглашение подписали руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и глава ДВМС Сергей Черёмин.

Стороны наметили взаимодействие в широком спектре направлений, в том числе в сферах образования, культуры, науки и поддержки русского языка за рубежом, а также в развитии и укреплении контактов с организациями соотечественников. Кроме того, соглашение предполагает двустороннее сотрудничество в рамках реализации программы по организации краткосрочных ознакомительных поездок молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств в Москву с целью их ознакомления с историей, наукой, культурой и социально-экономическим потенциалом Москвы и Российской Федерации в целом.

«Мы решили объединить усилия в работе по различным направлениям в том числе по работе с нашими соотечественниками за рубежом. Кроме того, мы договорились о продвижении «московского образования» как бренда. Зарубежные партнеры просят нас о развитии русских школ и поддержке русского языка. Мы запланировали сотрудничество в области культуры и займемся организацией различных фестивалей и концертов, например, в рамках Дней Москвы и мероприятий Россотрудничества», – заявил Сергей Черёмин.

«Подписанное нами соглашение позволит объединить усилия в праздновании 75-летия Победы, где мы будем плотно работать с Домом соотечественника, с историческими клубами и с Правительством Москвы, чтобы реализовать намеченные планы на должном уровне», – добавила Элеонора Митрофанова.