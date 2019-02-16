Предсказан главный цвет 2020 года

По словам Прессман, именно морские оттенки будут основными источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций. Кроме того, в центре внимания модельеров по-прежнему останутся и другие природные цвета: цветочные, телесные, а также коричневые «цвета земли».

«Коричневые оттенки важны в любой гамме и будут навеяны засохшими водорослями и корягами. Белые — песчаные оттенки, а черные будут глубокими и таинственными, похожими на темны глубины океана», — добавила она.



Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет года с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Главным цветом 2019-го Pantone избрал оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».