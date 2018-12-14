Предсказана глобальная нехватка питьевой воды

Пятница, 14 Декабрь 2018 Мир Мир

Предсказана глобальная нехватка питьевой воды

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к длительным засухам и нехватке пресной воды.

Исследователи проанализировали данные, полученные с 43 тысяч метеорологических станций и 5 300 участков мониторинга речного стока в 160 странах. Оказалось, что, несмотря на то, что изменение климата провоцирует частые экстремальные осадки, уровень воды в крупных реках становится ниже, что может спровоцировать засухи.

Специалисты объясняют этот парадокс высыханием почв. Переувлажненные почвы позволяют избытку влаги (36 процентов от всего количества осадков) стекать в реки, однако сухой грунт впитывает больше дождевой воды, уменьшая сток. Почвы теряют влагу из-за увеличения температуры воздуха. Это создает угрозу для водоснабжения городов и ферм во всем мире. В то же время избыток осадков приводит к наводнениям в населенных пунктах, из-за чего невозможно эффективно пополнять резервуары пресной воды.

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