Предсказана популярная в 2020 году модель купальника

Воскресенье, 05 Январь 2020 Мир Мир

Предсказана популярная в 2020 году модель купальника

Слитный купальник с крупными вырезами на животе, по бокам и на спине станет одной из самых популярных моделей в 2020 году.

Такой тренд предсказали эксперты моды, сообщает New York Post.

Отмечается, что в конце 2019 года во время отдыха подобный купальный костюм предпочли раздельному бикини супермодели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, София Ричи, певица Джорджа Смит и предпринимательница Кайли Дженнер.

«Этот костюм уникален тем, что закрывает тело как слитный купальник, и в то же время он сексуален как бикини», — прокомментировала лос-анджелесский дизайнер купальных костюмов Мелисса Симона Гарднер (Melissa Simone Gardner). Модельер добавила, что еще одно преимущество данной модели состоит в том, что она подходит женщинам с разными типами фигур.

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