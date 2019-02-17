Предсказано катастрофическое разрушение биосферы Земли

Это приведет к глобальной экологической катастрофе.

Исследователи проанализировали информацию, полученную из более чем 70 баз данных и охватывающую временной промежуток длительностью более века. Основными причинами сокращения популяции беспозвоночных оказались уничтожение мест обитания, включая леса, рост городов, увеличение площади сельскохозяйственных земель, а также широкое применение пестицидов. В результате общая биомасса насекомых ежегодно снижается на 2,5 процента.

По словам авторов, исчезновение насекомых может привести к катастрофическому коллапсу экосистем, поскольку насекомые являются опылителями растений, включая те же сельскохозяйственные культуры, и играют важную роль в поддержании пищевых цепочек. По оценкам, в Европе сокращение на 80 процентов численности летающих насекомых способствовало уменьшению популяции птиц на 400 миллионов особей за три десятилетия.

Ученые отмечают, что вымирание членистоногих может стать крупнейшим со времен пермского и мелового периода. Однако этого можно избежать, если сократить использование отравляющих веществ и усилить меры по восстановлению диких экосистем.