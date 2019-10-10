Предсказаны катастрофические солнечные супербури

Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали исторические данные о полярном сиянии во время «События Каррингтона» 1-2 сентября 1859 года в Восточном полушарии и на Пиренейском полуострове. Они изучили записи в журналах обсерваторий и дневниках, а также сообщения в средствах массовой информации. Ученым удалось получить неопубликованные журналы наблюдений, в которых приводились зарисовки групп солнечных пятен. Такие группы обычно связаны с корональными выбросами массы и геомагнитными бурями.

Данные о полярном сиянии в Восточном полушарии сравнивались с записями в дневниках наблюдений, которые велись в Западном полушарии. Оказалось, что множество корональных выбросов массы происходили до и после «События Каррингтона», то есть с 27 августа по начало октября.

Кроме того, исследователи обнаружили сходство между геомагнитной бурей в 1859 году и другими подобными событиями: солнечным штормом в 1872 (породил сильные полярные сияния), 1921 (повредил телеграфную сеть в США), 1972 (привела в действие морские мины) и 1989 годах (повредил канадскую электросеть). Выброс в 2012 году мог также повторить «Событие Каррингтона», однако поток плазмы прошел мимо Земли.

По словам ученых, солнечные суперштормы являются нередким явлением и, следовательно, представляют более серьезную угрозу для современной цивилизации.