Представлен новый Mercedes-Maybach S560 4Matic

Как сообщили представители марки во время презентации, Mercedes-Maybach S560 4Matic уже доступен для заказа в Германии по цене от 144 638 евро или порядка 10,38 млн рублей.

Однако у роскошного седана будет большое многообразие вариантов персонализации, благодаря которым его цена с легкостью достигает отметки в 214 тыс. евро.

Самым дорогим элементом Maybach S560 является его краска, которая стоит 14 280 евро, пишет euromag.ru.

Экстерьер получил комбинацию из оттенков арагонитового серебра Maybach Manufaktur на верхней части кузова и антрацитового синего на нижней части, отмечает SpeedMe.

Чтобы еще больше украсить внешний вид, имеются полированные многоспицевые 20-дюймовые колеса стоимостью 5 890 евро.

В салоне можно найти двухцветный рисунок обивки их полуанилиновой кожи, что добавляет к базовой цене еще порядка 3,6 тыс. евро.

Дверные панели и сиденья имеют ромбовидные профили для дополнительного визуального эффекта.

Черный лак с серебряными линиями, проходящими через него, покрывает переднюю панель, а также задние части передних сидений, и этот материал стоит 2 368 евро.

Благодаря стереосистеме Burmester музыка будет звучать великолепно, но это еще опустошит кошелек владельца на 6 307 евро.

В оснащение новинки вошла полностью цифровая приборная панель с камерой ночного вида, парковочный ассистент, камеры кругового обзора и многое другое.