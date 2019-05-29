Представлен прототип самого быстрого поезда в мире

Среда, 29 Май 2019 Мир Мир

Представлен прототип самого быстрого поезда в мире

В Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире.

Об этом сообщает Tech Exprorist.

По проекту конструкторов, поезд будет двигаться с помощью магнитной левитации (метод перемещения объекта с помощью одного только магнитного поля — прим. «Ленты.ру») и сможет развивать скорость до 600 километров в час. Первый поезд, разработанный китайской государственной железнодорожной корпорацией, вышел со сборочной линии завода в городе Циндао.

Производители утверждают, что запуск поезда полностью изменит представление о путешествии. «Возьмем в качестве примера расстояние между Пекином и Шанхаем. С учетом времени подготовки к поездке на его преодоление по воздуху уйдет около 4,5 часа или 5,5 часа по железной дороге. На новом поезде это время сократится до 3,5 часа», — заявил руководитель научно-исследовательской группы инженер Дин Сансан.

Власти планируют запустить поезд в 2021 году.

На сегодняшний день самый быстрый китайский поезд «Фусин», который курсирует между Пекином и Шанхаем, способен двигаться со скоростью 350 километров в час. Его запустили в сентябре 2017 года. В Пекине составы стартуют с Южного железнодорожного вокзала, в Шанхае — с вокзала Хунцяо. Время в пути составляет четыре часа 28 минут.

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